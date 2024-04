Daniele Longo ha fatto il punto sul tema allenatore in casa Milan. Divergenze di opinioni in seno alla società rossonera.

Il futuro di Pioli è da paragonare a un libro giallo. Fino alla fine il maggior indiziato del delitto cambia, ogni personaggio avrebbe buoni e validi motivi per esserlo ma, finché non si arriverà all’ultima pagina del libro non si scoprirà chi è. Non molto diverso da quanto sta capitando a Stefano Pioli che, di settimana in settimana, prima si avvicina, poi si allontana, in un valzer che come canterebbe Ultimo è proprio delle incertezze. Le prestazioni con Roma e e Sassuolo hanno riacceso il dibattito, la disputa tra chi vorrebbe la conferma del tecnico e di chi invece ne vorrebbe l’esonero. Dibattito che, secondo quanto riferito da Daniele Longo sul proprio profilo Instagram, sarebbe anche in seno alla società.

Gerry Cardinale

La scelta di Cardinale

Il proprietario del Milan – sostiene Longo – ha deciso di non proseguire con Pioli. Ricordiamo perfettamente le parole di Cardinale in merito alla soddisfazione per la stagione rossonera: “Voglio vincere, non partecipare”. L’idea dell’americano sarebbe quindi svoltare, ricominciare con un nuovo tecnico. Daniele Longo ha infatti affermato che “Cardinale ha già deciso di non proseguire con Pioli per la prossima stagione“.

L’opposizione di Furlani

La linea di Cardinale però non sarebbe gradita a tutti in società, Longo infatti afferma che “cè una parte della dirigenza, capitanata da Furlani, che invece spinge per la sua riconferma.” Prosegue facendo notare che “al momento, tra l’altro, non ci sono trattative in corso per il rinnovo dell’attuale tecnico rossonero, il cui contratto scadrà nel 2025. Questo, a mio avviso, è un dato significativo, perché è vero che i discorsi legati ai rinnovi vengono sempre rimandati a fine stagione, ma la dirigenza del Milan non ha nemmeno iniziato a parlare con Pioli per un ipotetico prolungamento del contratto”.

