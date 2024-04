Il Milan punta convintamente Buongiorno per rafforzare la difesa. Già fissato l’incontro con il Torino, i rossoneri vogliono chiudere in fretta.

Il Milan ha pianificato al dettaglio le prossime mosse da compiere nel mercato estivo. Sarà un mercato, così come annunciato da Furlani, all’insegna di poche operazioni ma funzionali al progetto. L’ossatura della squadra c’è ed è solida, mancano piccole aggiunte perché si possa alzare e non di poco l’asticella degli obiettivi da raggiungere nella prossima stagione. Un tassello fondamentale in tal senso sarà l’individuazione del difensore centrale di qualità, forte a marcare e che possa quando richiesto impostare con agilità. Il profilo è stato individuato e si tratta di Alessandro Buongiorno del Torino. Così come riportato da “La Repubblica”, sono in arrivo per il centrale granata delle importanti novità di mercato in orbita Milan.

Urbano Cairo

Fissato l’incontro

Il Milan fa sul serio e accelera. Secondo il quotidiano generalista il Club di Via Aldo Rossi avrebbe fissato nei prossimi giorni, settimane, un incontro con la dirigenza granata, con in testa Urbano Cairo. La volontà del Milan è di chiudere l’operazione in tempi brevi, meglio se prima dell’inizio della rassegna europea di calcio che si terrà in Germania, così che da evitare che la richiesta del Torino possa eventualmente aumentare. I granata, secondo quanto riferito da La Repubblica, avrebbe richiesto 35 milioni per liberare il difensore della Nazionale. Cifra su cui il Milan cercherà di capire i margini di trattativa.

Pretattica di Cairo

Al termine del derby della Mole Urbano Cairo aveva blindato, seppur solo a parole, il destino di Alessandro Buongiorno al Torino. Così come avevamo riportato la sensazione è che si trattasse di sola pretattica, una sorta di messaggio alle pretendenti per il giocatore che per acquisirne le prestazioni sarebbe stato necessario un investimento rilevante. Milan e Torino trattano, già lo stanno facendo e lo faranno in cerca dell’intesa.

