Massimo Mauro ha lanciato una curiosa proposta al Milan nel caso in cui l’Inter dovesse vincere lo scudetto nel derby contro i rossoneri.

Il derby del 22 aprile è più vicino che mai e, come già abbiamo riportato, è già nella storia delle stracittadine meneghine. Per la prima volta nella storia si giocherà di lunedì, e per la prima volta potrebbe anche assegnare matematicamente lo scudetto. Una data che, alla luce di quanto appena detto, rischia davvero di entrare nei calendari dei prossimi anni, diventando immediatamente storia. Massimo Mauro, durante la trasmissione Pressing, ha lanciato una curiosa e singolare proposta al Milan in caso si verificasse la vittoria matematica dello scudetto proprio il prossimo lunedì nel derby.

Passerella all’Inter

L’ex centrocampista di Juventus e Napoli ha lanciato una proposta che è destinata a far discutere, soprattutto valutando il clima con il quale si sta arrivando al prossimo derby della Madonnina. Massimo Mauro gradirebbe che in caso di scudetto matematico dell’Inter nel derby, il Milan celebrasse i cugini attraverso una passarella: “Sarebbe fantastico se, nel caso in cui l’Inter vincesse lo scudetto, il Milan si schierasse e facesse il terzo tempo“.

Ricordate la passarella dell’Inter al Milan?

Era il 2007 e il Milan si laureava Campione del Mondo, superando 4-2 in finale il Boca Juniors. Al rientro in Italia il calendario propose un gustoso derby della Madonnina e, nell’occasione, i giocatori dell’Inter con grande sportività concessero ai cugini rossoneri la passerella d’onore in segno di omaggio per il trofeo continentale appena conquistato dal Milan.

