Il Milan sta iniziando a pianificare la prossima campagna acquisti. In cima alla lista delle preferenze di Moncada c’è Fofana.

Il Milan, secondo quanto ribadito anche da Giorgio Furlani, effettuerà un mercato improntato al rafforzamento mirato. Dopo la roboante campagna acquisti della passata stagione necessaria per dare vita a un nuovo ciclo, quest’anno la parola d’ordine sarà: pochi ma buoni. A tal proposito la squadra mercato rossonera ha la ferma convinzione di immettere qualità e talento nel motore del centrocampo. I nomi non mancano, in pole resta sempre Fofana del Monaco ma, nelle ultime ore, si segnalano importanti novità.

Geoffrey Moncada

Fofana la prima scelta

Aprile è il mese in cui solitamene si iniziano a gettare le basi per l’anno che sarà, cercando di anticipare la concorrenza forti di un’idea e di una programmazione ben precisa. E’ ciò che sta cercando di fare il Milan che, ad oggi, ha ben chiare le zone del campo in cui occorrerebbe aggiungere qualità. Una di queste è senza dubbio il centrocampo, come riporta calciomercato.com la squadra mercato rossonera vorrebbe acquistare un centrocampista difensivo di qualità. Youssouf Fofana risponderebbe perfettamente alle necessità del Milan e, al momento, è in pole per vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Considerando che il francese ha il contratto in scadenza nel 2025 e ha già espresso parere favorevole ad un eventuale trasferimento al Milan, il costo dell’operazione potrebbe assestarsi intorno ai 20 milioni.

Nomi nuovi

Non mancano nomi nuovi, tra obiettivi e profili proposti. Sulla scrivania di Moncada sarebbero arrivati i curriculum di Amrabat e Hojbjerg, entrambi in uscita dalla Premier League, il primo da Manchester United, il secondo dal Tottenham. I prospetti non interessano però al Milan che, per occhi di Moncada, è rimasto stregato dal classe 2003 portoghese del Basilea: Renato Veiga.

L’articolo Milan, colpo a centrocampo: Fofana più un nome a sorpresa proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG