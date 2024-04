Da più parti si pensa che i nerazzurri investiranno su un nuovo difensore centrale nella prossima stagione; due gli obiettivi.

L’Inter non può perdere tempo sul mercato nonostante manchi più di un mese alla fine della stagione; la prossima comprenderà un numero enorme di gare da giocare e quindi si deve già programmare il mercato.

Riflessioni

Secondo gran parte della stampa sportiva italiana non è così certo che uno tra De Vrij ed Acerbi resti all’Inter anche se i due non hanno contratti in scadenza. Gli ex Lazio stanno cominciando a non essere sempre affidabilissimi nel corso dell’intera stagione: più che le prestazioni in campo si potrebbe dubitare della loro tenuta atletica. Insomma i dirigenti pensano ad un possibile ringiovanimento.

Francesco Acerbi-Milan Skriniar

Buongiorno apre

Il Corriere dello Sport continua a dichiarare che Alessandro Buongiorno abbia ammesso in nazionale ai compagni interisti di voler rispondere affermativamente ad un’eventuale chiamata dell’Inter. La trattativa resta però complicatissima senza la cessione di un big, cosa per altro che non sembra essere ad ora nei programmi. Il Torino chiede 40 milioni di euro per sedersi a trattare la vendita del proprio capitano.

L’alternativa

Il piano B si chiama Nicolas Valentini, 23enne in rotta col Boca Juniors: il difensore non vuole rinnovare il contratto in scadenza a dicembre. Ciò significa che il costo del suo cartellino si abbassa drasticamente anche se nel frattempo è stato messo fuori rosa; il suo stipendio è ampiamente alla portata ma la preferenza di Marotta e Ausilio è ovviamente per Buongiorno.

