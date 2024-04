L’attaccante olandese presto si troverà di fronte al bivio per il proprio futuro: le pretendenti certo non gli mancano.

Joshua Zirkzee del Bologna viene definito da più parti come il primo obiettivo del Milan in attacco ma l’operazione si preannuncia lunga e complessa.

Le ultime novità

La Gazzetta dello Sport riporta che sabato sera l’Arsenal ha inviato uno scout in Italia, più precisamente allo Stadio Renato Dall’Ara per seguire la partita del Bologna contro il Monza e poter vedere da vicino l’olandese. Il Bologna dal canto suo cercherà per quanto possibile di trattenerlo, in caso di qualificazione alla prossima Champions League ovviamente ci sarebbero più possibilità.

Gli scenari

L’ex attaccante del Bayern Monaco, tuttavia, sarà il pezzo forte del mercato estivo, con molte squadre che si sono già affermate come contendenti per accaparrarlo. Il Milan è sulle sue tracce da mesi mentre nelle ultime settimane si è unita alla corsa anche la Juventus. Il Bologna, al netto di quanto detto sopra, difficilmente potrà opporsi ad una sua cessione se arrivasse un’offerta da 60 milioni di euro. Sullo sfondo resta sempre il Bayern Monaco: dai bavaresi al momento non filtra l’intenzione di utilizzare la clausola di recompra che ammonta a 40 milioni di euro. Anche se non la esercitassero, infatti, i tedeschi otterrebbero una percentuale pari al 40% della cifra che supera gli 8 milioni di euro pagati dal Bologna per lui.

