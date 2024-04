L’attaccante esterno nigeriano sta facendo vedere con più continuità le qualità che avevano convinto i rossoneri ad acquistarlo.

In questi 7 giorni per il Milan è in gioco tutto: il futuro, le speranze di vittoria di un trofeo, i giudizi sull’allenatore, la credibilità del progetto e altro ancora.

Scusate il ritardo

Un grande entusiasmo aveva accompagnato l’arrivo di Samuel Chukwueze la scorsa estate: il nigeriano era ritenuto una delle migliori ali offensive della Liga e un uomo chiave nel Villarreal. Dopo una prima parte di stagione decisamente mediocre il nigeriano sembra ora un giocatore completamente diverso; l’attaccante esterno è imprevedibile, rapido negli spazi chiusi e molto abile nei dribbling. Non è un caso che l’unico vero pericolo creato contro la Roma all’andata sia arrivato grazie ad una magia di Chukwueze che, dopo aver superato tre avversari, ha fornito il più facile degli assist per Giroud. Il francese però colpì la traversa.

Samuel Chukwueze

Il grande dubbio

Al di là delle sensazioni dei tifosi e della rivalità con l’Inter, la partita più importante per il Milan è quella di dopodomani contro i giallorossi. Pioli deve scegliere la squadra giusta e al momento sembra quasi un sacrilegio escludere Chukwueze dall’undici titolare, come riporta Calciomercato.com. Il Milan all’Olimpico deve essere coraggioso e allo stesso tempo equilibrato: di questo soprattutto dovrà tener conto Pioli. Un’idea potrebbe essere quella di riportare Ruben Loftus-Cheek a centrocampo con Pulisic trequartista e Chukwueze a destra; resta da vedere se però questa mossa non sbilanci troppo in avanti la squadra.

