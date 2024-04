I numeri del reparto arretrato dei rossoneri nel campionato di questa stagione è qualcosa che preoccuperà la dirigenza.

Il Milan domenica scorsa ha incassato altri 3 goal, tra l’altro contro la penultima in classifica.

Dati terrificanti

Nelle 32 partite di campionato finora giocate il Milan ha subìto 37 gol, un dato che pone la squadra di Pioli tra le squadre della seconda metà della classifica. Per fare un esempio, solo il Napoli tra le prime 8 classificate in Serie A ha concesso più reti del Milan. Il dato che fa rabbrividire è quello dei gol incassati in trasferta: solo 3 squadre hanno fatto peggio. L’altro ieri contro il Sassuolo Simon Kjaer e Malick Thiaw hanno faticato non poco e tra l’altro si sono anche infortunati; il primo resterà out almeno per le prossime due mentre per il tedesco non si tratta di nulla di grave e potrebbe già essere a disposizione per la gara di giovedì.

Simon Thorup Kjaer

Urgono riflessioni

L’emorragia di gol potrebbe essere il risultato di parecchi aspetti: l’idea di calcio di Pioli, forse troppo audace per quel che riguarda il reparto arretrato, o la mancanza di centrocampisti che facciano adeguato filtro davanti alla difesa. Di certo la dirigenza dovrà tenere conto di tutto ciò quando sarà il momento di tracciare il bilancio di questa stagione. A proposito di mercato, si parla tanto del nuovo centravanti che arriverà, ma, secondo il Corriere della Sera, servirà a tutti i costi anche un nuovo difensore centrale che possa portare affidabilità e solidità alla retroguardia milanista.

