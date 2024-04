Il giornalista Fabio Licari torna sulla rivoluzione della scorsa estate fatta dai dirigenti rossoneri per via soprattutto della cessione dell’ex Brescia.

Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport si dice poco convinto del mercato fatto dal Milan la scorsa estate. “Fatti i milanisti ora c’è da fare il Milan. L’uomo forte nella stanza dei bottoni e Ibrahimovic, leader alla scrivania come lo era in campo. Al suo fianco Furlani e Moncada, triade con pieni poteri, sebbene il rapporto strettissimo con cardinale renda lo svedese il vero riferimento della società.adesso viene il bello, cioè la missione di accorciare la distanza dall’Inter e tornare al più presto competitivi per lo scudetto”.

Sliding door

“Non c’è da girarci troppo attorno: in otto giorni il Milan può cominciare il nuovo ciclo oppure scrivere la parola fine a questo.può cominciare una ristrutturazione pesante oppure proclamare la rivoluzione”.

Ruben Loftus-Cheek

Critiche al mercato

“Pioli non è riuscito a ‘inventare’ soluzioni geniali come nell’anno dello scudetto, ma è anche vero che nell’ultimo mercato non tutto è stato convincente. Tanti nomi, bene Pulisic, Reijnders e Loftus-Cheek ma continuità questa sconosciuta, in prospettiva benissimo Chukwueze, maluccio Musah e Okafor, ma non un leader, un fuoriclasse, uno che prenda per mano una squadra nei momenti difficili in campo (fuori c’è Ibra). Se qualcuno ha nostalgia di Tonali, trascinatore è tuttocampista, calcisticamente parlando, non si sbaglia. Non sarà facile trovare un altro Tonali, ma il rischio è andare un’altra volta in cerca di tante graziose figurine che poi non si appiccicano bene sulle pagine, non fanno album”.

Il futuro del tecnico rossonero

“Pioli, per quello che è e quello che ha fatto, per come studia e s’ingegna, meriterebbe la conferma, ma saranno i risultati a decidere per Ibra Lo sa anche lui”.

