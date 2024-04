Il commissario tecnico della Turchia Vincenzo Montella difende l’operato di Stefano Pioli e non vede favorite nel match di Europa League.

Vincenzo Montella ha parlato alla Gazzetta dello Sport del doppio confronto europeo tra le sue ex squadre ma non solo. “La Roma ha giocato da grande squadra. Ma guai a parlare di favoriti. In partite così non esistono. Si affrontano due squadre in grande condizione, che arrivano da ottimi risultati e possono schierare grandi stelle. Sarà apertissima, peseranno l’emotività, un pizzico di buona sorte e il modo in cui i due allenatori la prepareranno”.

Sul tecnico rossonero

“Al Milan ha fatto grandissime cose: lo scudetto, certo, ma non solo. Ha giocato una semifinale di Champions e in questa stagione ha già centrato la qualificazione alla prossima. Su di lui il club ha ragionato come si fa all’estero. Prendete Klopp: allena il Liverpool dal 2015, ha vinto una Premier e una Champions, ma ci sono state stagioni in cui non è andato oltre gli ottavi. Il lavoro di un tecnico va valutato negli anni“.

Stefano Pioli

Un parere su Leao

“Resta un talento straordinario. Quando ha spazio davanti a sé, limitarlo è quasi impossibile. La Roma c’è riuscita, vedremo se Rafa saprà trovare una soluzione per rifarsi“.

Sull’attaccante del Bologna Zirkzee

“Straordinario, è giovane ma ha tutto: tecnica, fisicità, visione di gioco. Forse deve crescere un po’ dentro l’area… gli mancano i gol “sporchi”. Ma le qualità non si discutono”.

