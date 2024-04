I rossoneri si preparano alla gara di ritorno contro i giallorossi che influenzerà molto il giudizio finale su questa stagione.

Il Milan ha archiviato il pareggio rocambolesco col Sassuolo ma fa i conti con i malanni di qualche giocatore: Thiaw sta bene e addirittura potrebbe giocare giovedì mentre Kjaer salterà i prossimi due match. La partita contro la Roma è vitale per il prosieguo di questo progetto: si pensa infatti che in caso di eliminazione dall’Europa League per mano dei giallorossi possa terminare l’avventura rossonera di Pioli.

Samuel Chukwueze

Rientri ed acciaccati in difesa

L’inviato di Sky Sport a Milanello Manuele Baiocchini ha fatto il punto sulle condizioni dei difensori del Milan in vista del match importantissimo di giovedì contro la Roma. “Tomori torna dalla squalifica ed è sicuramente una buona notizia per il Milan. Torna al centro della difesa e bisogna capire chi l’affiancherà. Thiaw ieri è uscito e ieri ha fatto degli accertamenti: solamente crampi per lui e si giocherà un posto con Gabbia. Per quanto riguarda Kjaer, gli accertamenti hanno escluso lesioni, ma comunque una contrattura c’è. Salta sia la Roma che l’Inter. La difesa rimane con gli uomini contati”.

Il resto della formazione

“Tornerà Calabria sulla fascia destra e tornerà Maignan, dopo la domenica di puro riposo. Per il resto, dovrebbe tornare Bennacer insieme a Reijnders a centrocampo. L’attacco dovrebbe essere il solito (Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud), a meno che Pioli non ci stupisca con Chukwueze al posto di Pulisic o Loftus-Cheek”.

