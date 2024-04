L’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani ha chiarito come lavorano i dirigenti all’interno del club.

Lunga chiacchierata di Giorgio Furlani a DAZN; ecco alcuni stralci delle sue dichiarazioni. “Settimana chiave sia da tifoso sia da dirigente. Sono due partite importanti che affrontiamo come ottimismo. Incrociamo le dita”.

Voto alla stagione

“Troppo presto. Vediamo questo ultimo mesetto. Stiamo facendo bene rispetto allo scorso anno. Siamo 12 punti avanti rispetto a un anno fa. Peccato essere usciti dalla Champions, ma il girone era difficile. Noi partiamo sempre per vincere

Zlatan Ibrahimovic

Il lavoro e l’importanza di Ibrahimovic

“Si è detto tanto su Zlatan. La leadership e le decisioni finali sono di RedBird e di Gerry Cardinale. Sotto di lui c’è un gruppo di lavoro. Zlatan sta già facendo vedere che è anche un grande campione fuori dal campo. Contribuisce su vari fronti. Sulla parte sportiva è composta da Zlatan, Gef Moncada, D’Ottavio e io. Ognuno ha delle competenze. Poi ci sono altre aree di lavoro come quella dello stadio dove Scaroni è molto coinvolto. La leadership è di Cardinale. Ibra ha molta influenza sulla parte sportiva”.

Sul derby del 22 aprile

“Lo giocheremo a mille. Sappiamo come finirà questa Serie A e penso che non sia così importante”.

Riguardo l’inchiesta sul Milan

“C’è questa idea che RedBird non sia il proprietario del Milan ed è qualcosa di sbagliato. I fatti sono semplici. Le autorità hanno il diritto di fare le indagini che vogliono, ma noi non abbiamo nulla da nascondere e siamo pronti a cooperare con loro per fargli fare al meglio il loro lavoro”.

