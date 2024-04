L’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani ha fatto il punto sul mercato in entrata ed in uscita del club rossonero.

Giorgio Furlani è stato ospite di SuperTele a DAZN ed ha rilasciato importanti dichiarazioni. “Il nostro lavoro è quello di dare al mister la squadra più competitiva possibile per raggiungere certi traguardi. Il Milan parte sempre per vincere. La verità è che non ci si può riuscire tutti gli anni”.

Mercato in uscita

“Noi non abbiamo bisogno di fare cessioni per rientrare dalle perdite. Essendo una società in attivo, abbiamo possibilità di investire in partenza. Leao, Maignan e Theo Hernandez sono contenti di rimanere al Milan e hanno contratti lunghi”.

Furlani Milan

Un ipotetico grande colpo in entrata

“Non bisogna fare i colpi tanto per farli e mettere in difficoltà la continuità aziendale. Noi dobbiamo continuare a migliorare la squadra per vincere. Non dobbiamo fare colpi che facciano scena, ma che siano utili”.

L’attaccante esterno portoghese

“E’ un giocatore straordinario e quando vuole non lo fermi. E’ un bravissimo ragazzo, sempre sorridente ed è bello stare in gruppo con lui”.

L’operato del tecnico rossonero

“C’è questo essere perennemente sotto i riflettori. E’ da inizio stagione che la critica al mister si accende dopo ogni partita non vinta. Quest’anno ha fatto bene e siamo focalizzati sul finale di stagione. E’ una persona squisita, con la quale si lavora molto bene e posso dire che siamo fortunati a lavorare con lui. Non si può giudicare un allenatore su una partita, ma si valuta su una stagione intera. Vedremo come andrà a finire la stagione, ma siamo fiduciosi”.

