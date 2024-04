Roberto Baggio parlando di Zirkzee lo ha definito quasi un numero 10. Parole di stima e ammirazione anche per Leao.

Roberto Naggio è stato uno dei numeri 10 più importanti del panorama calcistico italiano. I suoi numeri ne sono una prova, un’evidenza. Ha vestito le maglie delle squadre più importante d’Italia, e in Nazionale ha fatto innamorare un paese intero. Nel 1994 le sue giocate hanno trascinato la selezione di Sacchi fino alla finale, poi persa ai rigori contro il Brasile. Oggi, ai microfoni di Nicolò Schira, ha parlato di uno dei talenti più chiacchierati della nostra Serie A: Joshua Zirkzee. L’olandese è in orbita Milan da tempo.

esultanza gol Rafael Leao

Zirkzee: un 9 e mezzo

Le doti di Zirkzee sono sotto gli occhi di tutti. L’olandese del Bologna ha conquistato tutti grazie a giocate e gol da vero fuoriclasse. Anche il Divin Codino ne è rimasto ammaliato, al punto da affermare che “Zirkzee mi piace molto, è un 9 e mezzo: sta facendo un campionato eccezionale col Bologna. Ha grandi qualità e ampi margini di miglioramento”.

Leao e Zirkzee: destino in comune

Roberto Baggio ha parole di grande ammirazione e apprezzamento anche per Rafa Leao, il numero 10 rossonero tanto chiacchierato negli ultimi giorni. Il Divin Codino sul portoghese non ha dubbi e afferma che “le critiche le ricevono sempre i grandi giocatori, quelli da cui ci si aspetta sempre il massimo. Divider l’opinione pubblica è il destino dei campioni”. Chissà che il mercato non possa regalare la nascita di un duo d’attacco formidabile, in coppia con Zirkzee in maglia rossonera.

