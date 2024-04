Fabio Caressa ha ridimensionato il filotto di vittorie del Milan, affermando che ora potrebbe pagare la maggiore ansia da risultato.

Il Milan del mese di marzo ha fatto nascere in tutti i tifosi rossoneri rimpianti per uno scudetto abbandonato troppo prematuramente. La squadra infatti sembrava avesse imbroccato la strada giusta, riuscendo a sciorinare calcio e risultati con continuità e qualità. La sconfitta casalinga in Europa contro la Roma, con zero gol all’attivo, e la pirotecnica partita di Reggio Emilia, hanno rispolverato vecchie fragilità e nuovi problemi. A tal proposito Fabio Caressa, ai microfoni di SkySport24, ha tracciato un bilancio parziale della stagione del Milan.

Fabio Caressa

I problemi del Milan

La serie di sette vittorie consecutive ottenute dal Milan avevano illuso che i problemi del Milan fossero stati tutti superati. Le partite con Roma e Sassuolo hanno invece palesato che, al netto di notevoli miglioramenti generali, ci sia ancora molto da lavorare sotto diversi aspetti. Fabio Caressa ha dichiarato che “il Milan ha fatto sempre vedere una certa fragilità difensiva”. Ha proseguito però facendo notare che “quando in questa stagione i rossoneri sembravano in difficoltà poi hanno fatto le prestazioni migliori“.

Le sette vittorie di fila e il momento del Milan

Fabio Caressa ha evidenziato che “la partita di andata contro la Roma ha sicuramente influito sulla gara contro il Sassuolo dal punto di vista emotivo. Poi ci sono stati molti cambi nella formazione rossonera”. Da questo ragionamento emerge il pensiero per cui le vittorie del Milan – a detta del giornalista di Sky – “erano partite con un valore relativo da un punto di vista emotivo perché in campionato i rossoneri sono in una posizione tranquilla per la Champions”.

