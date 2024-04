I nerazzurri, nessuno escluso, sono carinissimi di fronte a questa opportunità, quella di laurearsi campioni d’Italia di fronte ai rivali storici.

L’Inter si avvicina ad un derby che in caso di vittoria diventerebbe per certi versi storico. Il distacco in classifica tra le due squadre è di 14 punti, per la certezza aritmetica della vittoria dello Scudetto numero 20 servirà battere il Milan. Il trionfo significherebbe aggiungere la seconda stella sulle maglie sopra il logo e vorrebbe dirlo farlo prima dei rivali cittadini fermi appunto a 19.

Motivazioni extra

Secondo la Gazzetta dello Sport, pur non potendo ammetterlo pubblicamente, i giocatori, i dirigenti e lo staff tecnico tutto, tengono molto ad “alzare in faccia” lo Scudetto al Milan. In generale sarebbe la ciliegina sulla torta ad un campionato già trionfale, una sorta di lode. Lautaro Martinez vuole continuare a viaggiare spedito verso il titolo di capocannoniere e magari interrompere anche il lungo digiuno da goal che dura da più di un mese; Thuram ci è riuscito l’altro ieri col Cagliari. Lo Scudetto sarebbe il suo primo Tricolore alzato da capitano.

Lautaro Martinez

La preparazione

Inzaghi ed il suo staff hanno già incominciato a prepararlo come una finale, come una gara da dentro o fuori di Champions League. I vantaggi rispetto ai rossoneri sono molteplici, soprattutto il fatto di avere tutta la rosa a disposizione e di avere la settimana libera da impegni; il Milan giovedì affronterà infatti la Roma in una gara estremamente importante per il suo futuro. Dubbi di formazione per Inzaghi ce ne sono pochi: giocherà la miglior formazione possibile, quella che ha dato garanzie finora.

