Il tecnico nerazzurro si prepara ad un derby particolarissimo, forse unico, che per lui ha un valore diverso per via di un precedente.

Sanno anche i muri ormai che l’Inter può vincere aritmeticamente lo Scudetto con una vittoria contro il Milan nel derby del 22 aprile “salendo” a 20 Scudetti contro i 19 dei “cugini”.

Battesimo di fuoco

Simone Inzaghi si suppone che lo preparerà come fa per tutti i big match, nessuna novità assoluta. L’allenatore piacentino nel corso degli anni proprio grazie ai derby ha saputo conquistarsi l’amore della sua gente ma le prime due stracittadine non furono gioiose. Tutt’altro, il primo derby finì 1-1 con un rigore sbagliato da Lautaro Martinez ed un altro trasformato dall’odiatissimo ex Calhanoglu, al suo primo confronto da interista. La Gazzetta dello Sport sottolinea però che Inzaghi lunedì avrà l’occasione di vendicarsi del successivo, quello terminato 2-1 per il Milan dopo un dominio netto da parte dell’Inter, quello del “Si è girato Giroud” che diede il via alla cavalcata che portò allo Scudetto della squadra di Pioli.

Simone Inzaghi

Chiusura del cerchio

Il tecnico naturalmente fu molto discusso all’epoca, anche perché si può dire che il match cambiò con alcune sostituzioni rivelatesi controproducenti. Nel frattempo ci sono stati 5 derby vinti consecutivamente di cui uno è valso un trofeo, la SuperCoppa italiana, e due il raggiungimento della finale di Champions League; non poca roba insomma. Già in generale la conquista della seconda stella prima del Milan ripagherebbe con gli interessi quella rimonta subita nel 2022, ma laurearsi campione del derby ripulirebbe totalmente “la fedina penale” di Inzaghi agli occhi degli interisti.

L’articolo Milan-Inter: il derby di Inzaghi proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG