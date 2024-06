I rossoneri hanno convinto il ragazzo e si sono convinti ad esercitare la clausola rescissoria presente nel suo contratto; non si può però dire che sia già fatta.

Il Milan ha scelto Joshua Zirkzee: il primo tentativo concreto sarà fatto per lui, solo se non. andrà a buon fine verranno considerati altri numeri 9.

La trattativa

I rossoneri hanno comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro presente nel contratto che ha firmato l’olandese. La clausola è esercitabile dal 1 luglio al 15 agosto ma Moncada la pagherebbe al primo giorno utile se avesse la certezza di aver convinto il ragazzo a sposare il nuovo progetto del club. L’olandese sembra gradire la destinazione ma da qui a dire che l’affare sia fatto ce ne passa.

Joshua Zirkzee

Il nodo da sciogliere

Il Milan dovrà trattare con l’entourage del ragazzo ed in particolare con Kia Joorabchian, il suo agente, per limare le loro richieste in termini di commissioni, come riferisce la Gazzetta dello Sport. Si parla di una richiesta di 15 milioni di euro, decisamente troppi per i dirigenti rossoneri. Questi ultimi potrebbero sfruttare il fatto che Zirkzee voglia giocare nel Milan nella trattativa con i suoi agenti: difficilmente questi potrebbero non far andare in porto l’affare contro la volontà del loro assistito.

Le alternative

Restano sullo sfondo altri nomi: Benjamin Sesko costa troppo, 65 milioni, su Gimenez ci sono dubbi dovuti alla competitività del campionato olandese mentre si andrebbe su Lukaku solo se fallisse la trattativa per Zirkzee.

