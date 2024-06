L’esterno d’attacco belga con ogni probabilità farà ritorno a Milanello per volere del nuovo allenatore Vincenzo Italiano.

Il giornalista de Il Corriere di Bologna Alessandro Mossini ha parlato a Radio Rossonera delle trattative che possono nascere tra Milan e Bologna a partire dal mancato riscatto dei rossoblù di Alexis Saelemaekers. “Rispetto a 1/2 giorni fa dove non c’erano dubbi sul suo riscatto, è uscita questa notizia di cui non ho la certezza assoluta: se lo scenario è cambiato è perché Italiano pensa non sia un giocatore adatto per le sue idee. Passare da lui a Kouamè non è proprio la stessa cosa anche se lo ha allenato Italiano e e per la coppa che il Bologna deve affrontare. Nelle ultime ore è uscito anche poi il nome di Suslov. Saelemaekers lo avrei visto benissimo in tutti e tre i ruoli sotto la punta nel 4-2-3-1 di Italiano, quest’anno ha fatto anche il 10 sommariamente bene. Ha avuto alti e bassi ma su questo riscatto c’era molto più fiducia di quanto filtri oggi, probabilmente si stanno valutando altri profili. Il giocatore magari può tornare al Milan ed eventualmente tornarci se non hai trovato la soluzione ideale in un secondo momento. Tra lui a 10 milioni e Suslov a 15 non ho dubbi“.

Alexis Saelemaekers

Bologna su Ballo-Touré e Florenzi

“A me non risulta questo interesse anche perchè il Bologna il suo Florenzi lo ha già: Lorenzo De Silvestri occupa lo stesso ruolo e il Bologna vuole rinnovargli il contratto, oltre al fatto che Florenzi ha avuto diversi problemi fisici. Ballo Tourè è un nome che piaceva a Sartori lo scorso anno, ma nonostante sia uno che torni sui giocatori che gli interessino, siccome è reduce anche da un’annata poco sensazionale non credo sia il nome giusto per il nuovo terzino sinistro del Bologna che perderà anche Kristiansen, dato che tornerà al Leicester dopo l’addio di Maresca che non lo vedeva“.

