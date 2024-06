Il futuro del più giovane esordiente di sempre in Serie A è ancora a tinte rossonere nonostante la trattativa per il rinnovo non sia stata per nulla semplice.

Francesco Camarda continuerà la sua avventura al Milan, la Gazzetta dello Sport è sicura che il rinnovo sia cosa fatta anche se la firma non arriverà nei prossimi giorni.

Il migliore

Il bomber della Primavera ha vissuto uno splendido Europeo Under 17: l’Italia ha vinto la competizione qualche giorno fa e lui ha segnato una doppietta in finale contro il Portogallo. Di notevole fattura il primo goal, una discesa sulla sinistra con rientro e conclusione; in generale ha siglato 4 reti in 5 gare, numeri che gli sono valsi il premio di MVP del torneo.

Paolo Scaroni-Giorgio Furlani

La trattativa

Le negoziazioni per il rinnovo del contratto, il primo da professionista, sembravano piuttosto complicate: l’attenzione attorno al ragazzo era ed è tantissima, si pensi solo che gioca in Primavera sotto età di 3 anni. Su di lui c’erano Borussia Dortmund, Manchester City e Manchester United ma alla fine ha prevalso il milanismo del ragazzo: anche l’amministratore delegato Giorgio Furlani mesi fa aveva sottolineato come Camarda avesse a cuore i colori rossoneri. In altre parole è stato il giovane stesso a rifiutare le altre offerte e scegliere di rinnovare, la firma arriverà attorno al 1 luglio così da far scadere il nuovo contratto nel 2027 (alla sua età non si possono firmare contratti più lunghi di 3 anni).

L’articolo Milan: fatta per il rinnovo di Camarda, ecco qual è stato il fattore decisivo proviene da Notizie Milan.

