Il Milan vince, convince, e avanza fino alla vetta del campionato seppur solo per una notte. I ragazzi di Fonseca si sono messi in testa un sogno. San Siro si colora di rosso e di nero, apre le sue porte ai trionfatori del derby e accoglie gli undici diavoli che hanno “infilzato” il biscione in una notte che, di diritto, si è guadagnata questo titolo: locura rossonera. Notte a cui hanno fatto seguito giorni di esaltazione, di milanismo all’ennesima potenza ma che, con doverosa saggezza, andava sopito ieri sera per tornare con i piedi per terra e battere il Lecce. Dallo stacco imperioso di Gabbia occorreva scendere quanto prima perché la continuità è l’arte suprema dei vincenti. Lo ha ricordato Fonseca in conferenza stampa e lo hanno fatto proprio, come un dogma, i calciatori sul verde di San Siro. Il Milan si è messo in testa un sogno… La notte […]

