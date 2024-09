Theo sempre più nel mito, nella leggenda del Milan. Accade tutto ieri sera a San Siro in occasione di Milan-Lecce. Nel mondo del calcio, ogni tanto emergono dei momenti in cui la storia sembra ripetersi in modi sorprendenti. Una di queste circostanze ha avuto luogo allo stadio San Siro, dove Theo Hernández, terzino sinistro del Milan di origine francese, ha eguagliato un record tenuto da una leggenda del calcio, Paolo Maldini. Ciò che rende questo evento ancora più significativo è il fatto che sia stato Maldini stesso a portare Hernández al Milan nell’estate del 2019 dal Real Madrid, per una cifra intorno ai 22 milioni di euro. Un legame tra passato e presente L’incontro tra Milan e Lecce è stato teatro di un momento storico per il club rossonero. Al 41′ del match, Theo Hernández ha messo a segno una rete decisiva, dimostrando ancora una volta il suo valore sul […]

Leggi l’articolo completo Theo “chiama” Maldini: ora ci sono anche io! Accade a San Siro…, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG