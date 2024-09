E’ accaduto a fine partita e ha visto come protagonista Theo. Ecco il video che “incastra” il terzino rossonero svelando l’accaduto. In un calcio sempre più sotto i riflettori e mediaticamente esposto, ogni gesto, parola o azione dei protagonisti può diventare subito argomento di discussione, dibattito, talvolta anche di indignazione. Una dimostrazione recente arriva dalla città di Milano, dove la vittoria del Milan nel derby contro l’Inter ha portato non solo gioia tra i tifosi rossoneri, ma anche nuove polemiche, stavolta con Theo Hernandez nel ruolo principale. L’esultanza controversa di Theo Hernandez Dopo il trionfo nel derby, il terzino francese del Milan, Theo Hernandez, è finito al centro dell’attenzione per un video diventato virale sul web, in cui appare mentre esulta in maniera poco sportiva. Le immagini lo mostrano esultare per la vittoria insultando i tifosi dell’Inter con frasi decisamente volgari. Questo comportamento ha scatenato le reazioni dei sostenitori nerazzurri, […]

