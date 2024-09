Dalla Liga potrebbe arrivare la chiamata decisiva a risolvere il rebus. Il giocatore del Milan potrebbe fare le valigie già a gennaio. In vista della finestra di trasferimento di gennaio, il Milan si trova a pianificare la propria strategia di mercato, sia per quanto riguarda le entrate, con la necessità di rafforzare il centrocampo a seguito dell’infortunio di Bennacer, sia per le uscite dal proprio roster. Un caso particolare riguarda il comparto offensivo della squadra, dove si preannuncia una mossa di mercato che potrebbe vedere protagonista il rossonero finito ai margini della rosa rossonera. Il cambio di ruolo di Abraham e la situazione di Jovic Con l’arrivo di Tammy Abraham in prestito dalla Roma, il Milan ha visto l’inglese guadagnarsi rapidamente un posto di rilievo nelle scelte dell’allenatore Paulo Fonseca. L’ex giocatore della Roma è stato impiegato regolarmente sia come titolare che come sostituto, dimostrandosi una pedina preziosa per il […]

Leggi l’articolo completo Può partire già a gennaio! In arrivo la chiamata dalla Liga, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG