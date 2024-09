I rossoneri trovano la prima vittoria stagionale e possono approcciare col morale alto alle prossime due gare.

In una serata milanese carica di aspettative, il Milan ha saputo rispondere con determinazione e classe a chi chiedeva segnali concreti di ripresa. Dopo un avvio di stagione sottotono, caratterizzato da prestazioni opache e risultati poco convincenti, la squadra rossonera, guidata dal tecnico portoghese Paulo Fonseca, ha finalmente trovato la sua prima vittoria stagionale, lasciando presagire l’inizio di un cammino ricco di soddisfazioni. La partita contro il Venezia ha visto il Diavolo trionfare con un inequivocabile 4-0.

Turning point

La svolta tanto attesa dal Milan è arrivata in una serata in cui la squadra ha dimostrato di poter associare alla qualità tecnica anche quella grinta e determinazione che i tifosi chiedevano a gran voce. I primi minuti contro il Venezia hanno subito messo in mostra una squadra diversa, pronta a dominare l’incontro sin dalle prime battute. Le reti di Theo Hernandez e Rafael Leao, figure recentemente al centro di critiche, hanno acceso l’entusiasmo.

Theo Hernandez

L’analisi

La Gazzetta dello Sport sottolinea le importanti modifiche tattiche messe in campo da Fonseca. L’introduzione di Reijnders in una posizione più avanzata e il posizionamento di Loftus-Cheek hanno permesso alla squadra di esprimere un gioco più fluido e offensivo, elemento confermato dalla buona prestazione di Pulisic e dall’impatto di Tammy Abraham. Anche la difesa, nonostante i pochissimi attacchi del Venezia, è riuscita a mantenere la propria porta inviolata, con un Gabbia concentrato e pronto a dimostrare il proprio valore.

Scenari futuri

Nonostante la netta vittoria, il cammino del Milan non si prospetta privo di ostacoli. Il successo contro il Venezia rappresenta un importante punto di partenza, ma anche il preludio a sfide ben più complesse, come dimostrano i prossimi impegni contro Liverpool e Inter. Saranno queste le vere prove da superare per confermare i progressi visti in campo. Alcuni giocatori, come Emerson Royal, hanno mostrato anche ieri sbavature che vanno eliminate il prima possibile.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG