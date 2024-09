Dopo l’incontro dell’altro ieri con il sindaco di Milano arrivano le dichiarazioni del presidente rossonero.

Nella frenetica Milano calcistica, oltre alle emozioni e alle tensioni tipiche del campo, prende forma un altro dibattito altrettanto acceso: il futuro dello stadio di San Siro. Una questione che vede coinvolti il Milan, l’Inter e l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Sala, e che sta assumendo contorni sempre più definiti nelle ultime ore. La discussione, infatti, si è arricchita di una nuova prospettiva dopo le dichiarazioni rilasciate dal presidente rossonero Paolo Scaroni riguardo le idee e i progetti per lo stadio milanese.

Nella foto: il presidente Paolo Scaroni

L’ammissione

Le parole di Scaroni a Milan TV hanno gettato luce sulla posizione del Milan: la ristrutturazione di San Siro non appare una via percorribile per garantire il livello di eccellenza che le società milaniste aspirano a raggiungere. Nell’incontro con il sindaco Sala, è stata discussa l’ipotesi di riprendere in considerazione il vecchio progetto per San Siro, ovvero costruire il nuovo stadio di fianco a quello attuale, che non può essere demolito, un sogno già accarezzato in passato da Scaroni, ma che ora sembra incontrare diverse difficoltà.

La priorità

Il progetto San Donato emerge quindi come la soluzione preferenziale per il club rossonero. Scaroni ha sottolineato come, al momento, sia l’opzione privilegiata dal Milan, evidenziando che il processo di realizzazione sta procedendo e rappresenta l’obiettivo principale del club.

