I due protagonisti in negativo del fattaccio dell’Olimpico ieri sono stati protagonisti in positivo: urgono ulteriori conferme.

Theo Hernandez e Rafael Leao sono stati sotto i riflettori non solo per il loro talento sul campo ma anche per prestazioni che hanno lasciato a desiderare in questo inizio di stagione, per non parlare della una polemica sul loro comportamento durante il cooling break della gara con la Lazio. Tuttavia, la loro ultima dimostrazione segna un significativo punto di svolta.

La rinascita

I due uomini più rappresentativi del Milan ieri hanno offerto una risposta decisa e mirata. Il match contro il Venezia ha evidenziato una performance stellare da parte di entrambi, dimostrando non solo il loro indiscusso talento ma anche una ritrovata determinazione. Con una giocata magistrale che ha visto Hernandez recuperare il pallone e avanzare grazie a un tocco di classe di Leao il duo ha incarnato la redenzione in campo, come evidenzia Tuttosport.

Rafael Leao e Theo Hernandez

Scenari futuri

Il ritorno in auge di Theo e Leao arriva in un momento cruciale per il Milan, specialmente alla vigilia di appuntamenti di prestigio come l’esordio in Champions League contro il Liverpool e il sempre emozionante derby contro l’Inter. Questi incontri per i due rappresentano l’opportunità di confermare la loro leadership e influenza in partite di alto profilo. Il supporto e l’entusiasmo dei tifosi, seppur cauto, è un ulteriore stimolo a dimostrare che la prestazione contro il Venezia non è stata un episodio isolato ma l’inizio di una traiettoria ascendente che li vedrà protagonisti anche nei confronti più esigenti.

