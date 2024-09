L’ex allenatore Fabio Capello giudica molto positivamente la prova dei rossoneri ieri anche se evidenzia un aspetto negativo.

La recente prestazione del Milan, culminata in una vittoria per 4-0 contro il Venezia, ha suscitato numerose reazioni e commenti, sia da parte dei tifosi che degli addetti ai lavori. Tra essi, spiccano le riflessioni di un grande conoscitore del calcio italiano e internazionale, l’ex allenatore rossonero Fabio Capello. Le sue parole, riportate dalla Gazzetta dello Sport, offrono uno spaccato interessante e dettagliato sulla situazione attuale del Milan, analizzando non solo le prestazioni degli individuali ma anche l’approccio della squadra e le sfide future.

Il commento

Capello ha innanzitutto elogiato l’atteggiamento della squadra, apprezzandone la determinazione e la voglia di andare velocemente verso la porta avversaria. Questo dinamismo è stato percepito come un segnale positivo da tutti i soggetti coinvolti nell’ecosistema del Milan: tifosi, ambiente circostante, società e staff tecnico. L’ex allenatore ha sottolineato come, nonostante l’avversario non fosse dei più ostici, l’impegno e la corsa dimostrati dai rossoneri abbiano rappresentato degli aspetti positivamente significativi.

Youssouf Fofana

I protagonisti in campo

Capello non ha mancato di individuare i giocatori che maggiormente lo hanno impressionato durante l’incontro. Ha riservato particolari lodi a Fofana, descritto come un pilastro fondamentale per il centrocampo del Milan, evidenziandone l’impegno continuo anche in situazioni di netto vantaggio. Anche Abraham ha ricevuto menzioni positive, così come Leao, del quale è stata evidenziata la devastante capacità di rompere le linee avversarie sulle fasce.

La critica

Nonostante gli aspetti positivi, Capello ha espresso perplessità riguardo la fase difensiva, notando come la squadra abbia concesso qualche occasione di troppo anche a un avversario reputato nettamente inferiore. Questa considerazione diventa ancor più rilevante in previsione dei prossimi impegni del Milan, che vedrà fronteggiarsi squadre di caratura internazionale come Liverpool ed Inter.

