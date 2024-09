Il giornalista Franco Ordine pone l’attenzione non solo sul risultato del match di ieri.

Franco Ordine sul Corriere dello Sport parla del poker del Milan di ieri in questi termini: “Poiché non è l’altezza dell’asticella, non è stato il Venezia a fare da bussola in questa prima serata felice della stagione milanista. La vittoria riporta il sereno calcistico a San Siro e soprattutto consente a Fonseca di vivere una serata senza apprensione né batticuore“.

Tijjani Reijnders, Rafa Leao, Theo Hernandez

L’esultanza di Theo

“Il dettaglio significativo è l’immagine successiva. Theo con un gesto segnala al pubblico che il merito principale è di Leao, proprio dei due protagonisti del famoso ammutinamento dell’acqua. Non mi sembra preparato ma spontaneo e questo significa che davvero all’interno dello spogliatoio, ci sia o no Ibrahimovic in carne e ossa, è avvenuto quel che solitamente avviene nei gruppi che hanno a cuore il proprio lavoro e la propria carriera“. In realtà c’è qualche giornalista che invece ha visto un gesto polemico verso il pubblico rossonero nell’esultanza del francese.

Il gesto del portoghese

“Leao prende il pallone e lo consegna ad Abraham, uno degli ultimi arrivati, per affidargli l’incarico assolto brillantemente. Cosa vuol dire? Che c’è già, intravista all’Olimpico in occasione del gol del 2 a 2, una perfetta sintonia tra l’inglese e il gruppo storico, in particolare con Leao, testimonianza pubblica e solenne di una volontà di costruire qualcosa di positivo e di liberarsi di veleni e critiche“.

