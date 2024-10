Il Milan potrebbe davvero farci un pensierino e gennaio e regalarsi un Campione del Mondo. Ecco la nuova idea clamorosa.

Il Milan è pronto a riprendere la propria corsa in campionato ospitando domani sera a San Sirp il Napoli di Antonio Conte. Partita dura e complessa, complicata dalle molte assenza tra le fila rossonere. Fonseca arriva al match scudetto con diverse defezioni e dubbi di formazione.

Non solo il rinvio di Bologna-Milan, ma anche infortuni. Non è certamente un momento brillante per i rossoneri anche se Fonseca ha annunciato in conferenza stampa che l’obiettivo resta comunque lo scudetto.

Prima del mercato, il campo

L’assenza di giocatori chiave come Theo Hernandez e Tijani Reijnders, unitamente alla perdita di Matteo Gabbia, obbliga a un radicale cambio di formazione. In attacco, Fonseca si affiderà a Alvaro Morata e Christian Pulisic, con quest’ultimo prediletto in una posizione centrale che favorisce l’impiego di Samu Chukwueze sul versante destro. Queste scelte rivelano una ricerca di equilibri nuovi in vista dell’impegno con gli azzurri di Antonio Conte. Il reparto difensivo è forse quello che subirà le modifiche maggiori; Thiaw e Pavlovic sono pronti a prendere il posto al centro, con una preferenza data al fisico imponente del serbo Pavlovic in funzione anti-Lukaku. Emerson Royal e Filippo Terracciano completeranno la linea difensiva, mettendo in panchina sorprendentemente Fikayo Tomori e Davide Calabria. Il centrocampo sembra offrire meno dubbi, con Youssouf Fofana confermato e un ballottaggio aperto tra Yunus Musah e Loftus-Cheek, quest’ultimo favorito per completare la tridente.

Il Milan in cerca di rinforzi

Il Milan, storico club del calcio italiano, è sempre alla ricerca di opportunità per consolidare il proprio organico e mantenere alta la competitività nei diversi tornei in cui è impegnato. L’interesse per Hummels risiede non solo nelle sue indubbie capacità difensive ma anche nella sua esperienza internazionale, che potrebbe essere preziosa nello spogliatoio rossonero. Il club, già attivo sul mercato la scorsa estate, punta a rafforzare ulteriormente la propria difesa e il nome di Hummels sembra calzare a pennello con queste esigenze. Le voci di un possibile passaggio di Hummels al Milan a gennaio – scrive MilanNews24 – si fanno sempre più insistenti. Se queste indiscrezioni dovessero trovare conferma, il club rossonero potrebbe beneficiare di un rinforzo di alto livello per la seconda parte della stagione. Tuttavia, rimane da vedere come evolveranno i negoziati e se la Roma sarà disposta a lasciar partire un giocatore del suo calibro dopo un tempo relativamente breve dalla sua acquisizione.

Giorgio Furlani

Sguardo al futuro e alle prossime mosse

L’ipotesi di vedere Mats Hummels vestire la maglia del Milan già nei prossimi mesi apre interessanti scenari per il calciomercato invernale. Il difensore tedesco, nonostante l’infortunato debutto in Serie A, rimane un calciatore di livello mondiale la cui esperienza e qualità potrebbero fare la differenza nella difesa milanista. Con le settimane che ci separano dalla sessione di mercato di gennaio, sarà curioso osservare come questa situazione si evolverà e se i tifosi milanisti potranno presto accogliere un campione del mondo tra le loro file.

