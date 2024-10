Rossoneri a caccia di un nuovo attaccante sul calciomercato e potrebbe trovarlo nella diretta rivale. Le ultime novità.

In casa Milan tiene banco il rinvio della partita contro il Bologna che complica e non poco i piani dei rossoneri costretti a rigiocare la sfida con ogni probabilità non prima di marzo e ad affrontare il Napoli, in programma questa sera a San Siro senza Reijnders e Theo Hernandez squalificati. Parlando di calcio giocato e di campo, la stagione del Milan ha vissuto finora importanti alti e bassi.

Il club rossonero è andato bene per certi versi e male per altri, mostrando un andamento piuttosto altalenante. Una situazione preoccupante se parliamo di un club il cui obiettivo è far bene sia in campionato che in Champions League con magari migliorare i risultati dello scorso anno. Così, anche per quanto riguarda il mercato rossonero, ci sarebbero nuove ed interessanti novità in merito.

Problemi in attacco, il punto

Un reparto debole, nonostante i tanti gol segnati, è quello che riguarda l’attacco. Con Leao in astinenza di gol è il solo Pulisic a incidere in attacco mentre pesa in casa rossonera la difficoltà dei bomber. Sia Alvaro Morata che Tammy Abraham non sembrano dei top scorer e questo preoccupa sia tifosi che società, la speranza è che le cose possano presto migliorare. Nel frattempo la dirigenza ha un occhio vigile sul mercato. Tra i nomi nuovi che il Milan ha messo nella lista dei desideri c’è un punto di forza del Napoli giunto con ogni probabilità alla fine del suo ciclo e con Conte che finora non lo ha mai utilizzato molto.

Antonio Conte

Il colpo del Milan in attacco arriva dal Napoli?

Nel recente passato, si era parlato di un possibile arrivo al Milan di Victor Osimhen, ma la pista non è mai davvero diventata calda. Chi invece potrebbe fare il percorso da Napoli a Milan è Giacomo Raspadori, almeno secondo quanto ha scritto Niccolò Ceccarini su ‘Tuttomercatoweb’. Secondo le sue informazioni, l’attaccante ex Sassuolo “in prospettiva potrebbe essere un profilo perfetto“, ma servirà comunque una super offerta per strapparlo al Napoli, dove comunque non è un titolarissimo. Piace anche Bonny del Parma che, però, ha caratteristiche totalmente diverse.

