Dopo un inizio di stagione tra alti e bassi, Fonseca si coccola Christian Pulisic. L’ex Chelsea sembra in stato di grazia in questo periodo.

Christian Pulisic si è ancora una volta confermato un giocatore vero, un top player. L’americano, arrivato in Italia nell’estate del 2023, è attualmente uno dei giocatori più forti e in forma dei rossoneri di Fonseca, ma anche con Pioli, nella passata stagione aveva fatto vedere cose fuori dal comune. Pulisic segna in ogni modo, in ogni posizione, è sempre al posto giusto al momento giusto. Dotato di grande tecnica e velocità, è un jolly d’attacco di grande generosità anche in fase difensiva. In questa stagione è partito subito forte, ma sono due anni che l’ex Chelsea e Dortmund sta letteralmente conquistando tutti a suon di gol e importanti prestazioni in campo.

Gol a parte, Pulisic è ormai diventato, già da diverso tempo un vero e proprio idolo della tifoseria milanista. L’americano, arrivato in Italia nella passata stagione è stato l’anno scorso uno dei punti di forza per il Milan di Pioli in Serie A e in Europa. Talento, velocità e tanta qualità. Il ragazzo ha sempre dimostrato di essere un top player, senza dubbio, ma diversi infortuni nel corso della sua carriera l’hanno fermato più volte, negandogli la possibilità di mettere in luce tutto il suo valore. La rinascita al Milan un nuovo inizio, il calore con i tifosi rossoneri amore a prima vista.

I numeri in stagione

Numeri impressionanti per un calciatore che sta vivendo un periodo di forma assoluto. Rispolveriamo i numeri stagionali: in Serie A sono 5 gol e tre assist in 8 partite, mentre in Champions League ha segnato due gol in tre partite. Chris è sempre più on fire.

Christian Pulisic

Nessuno come lui: arriva il record in Europa

Pulisic è il calciatore in Europa con la percentuale più alta di partite con almeno un gol o un assist. Questi numeri non solo evidenziano le qualità del calciatore, bensì denotano un dato impressionante, da vero top player: le partite con almeno un gol o un assist per l’americano sono il 78,57%. Una percentuale incredibile se si pensa che in Europa semplicemente nessuno può vantare la stessa. Al secondo posto troviamo Mohamed Salah del Liverpool con il 73,33%, al terzo Marmoush del Francoforte (71,43%) e poi a seguire Lewandowski, Kane e i soliti noti. Ma non finiscono qui le sorprese dell’americano, perché Christian è ottavo in classifica tra i cinque grandi campionati europei per gol e assist ogni novanta minuti, dietro solo a giocatori come Raphina, Salah, Vinicius e addirittura davanti a campioni del calibro di Haaland e Mbappé.

Leggi l’articolo completo Incredibile Pulisic, nessuno come lui in Europa: la clamorosa statistica, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG