Le ultime news sulla formazione rossonera nel big match di San Siro: Fonseca sembra aver deciso l’intero undici titolare da schierare.

Dopo il rinvio della gara contro il Bologna, oggi il Milan di Fonseca tornerà in campo a San Siro contro il Napoli capolista di Antonio Conte. Nel big match ci saranno delle assenze pesanti nella squadra rossonera: Matteo Gabbia è out per infortunio, mentre Theo Hernandez e Tijjani Reijnders non possono essere convocati a causa della rispettiva squalifica da scontare. In questi giorni Paulo Fonseca ha avuto modo di osservare bene i suoi giocatori durante gli allenamenti e di arrivare a delle scelte ben ponderate per quanto riguarda la formazione da impiegare contro la squadra di Antonio Conte.

Per i rossoneri, quella di stasera è una grande occasione per provare a rilanciarsi, cercando conferme dopo le ultime due vittorie che hanno ridato un minimo di entusiasmo a squadra e ambiente. Un appuntamento da non fallire, anche alla luce del fatto che in questo momento i punti di distacco tra le due squadre sono già otto. E’ vero che il Diavolo dovrà recuperare la gara con il Bologna, ma tentare troppo senza molte garanzie sarebbe un duro colpo per i rossoneri di Fonseca. Viceversa, il Napoli inaugura una serie di scontri diretti da cui spera di uscire con le credenziali scudetto, provando a confermarsi in vetta alla classifica.

Fonseca in emergenza: dal caso Leao alla chance Okafor

Il Milan sarà, dunque, in emergenza per la sfida di San Siro. I rossoneri però si augurano di recuperare al più presto sia Tammy Abraham che Luka Jovic. Di certo c’è il rientro in gruppo di Davide Calabria, che è pronto ad una staffetta con Emerson Royal. Rossoneri che inoltre, dopo la gara di Champions avrebbero avuto più riscontri positivi a giocare subito per non interrompere il ritmo e forza mentale della partita. E’ anche vero che però, la squadra di Fonseca arriverà a San Siro, diciamo più riposata rispetto ai partenopei, che hanno sofferto e vinto contro il Lecce negli ultimi momenti della partita. Davanti dunque spazio a Okafor, ma Leao? Arriva l’ipotesi.

Paulo Fonseca

La verità su Leao: Fonseca lo gestisce così

Per quanto riguarda il tridente offensivo, le ultime notizie da Milanello danno Rafael Leao verso la panchina. Fonseca vuole dal numero 10 altre cose, più concretezza e sacrificio. Una gestione che però non sta aiutando Rafa, spento e poco motivato. Chissà che questa sera possa entrare e magari risolvere lui la partita. Salvo sorprese, ci saranno Samuel Chukwueze, Christian Pulisic e Noah Okafor. Il centravanti titolare sarà Alvaro Morata, con Tammy Abraham pronto a subentrare nel secondo tempo. Ancora assente, invece, Luka Jovic. In panchina vedremo di nuovo Francesco Camarda.

Leggi l’articolo completo Nuova svolta per Leao, rapporti tesi con Fonseca Le ultime, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG