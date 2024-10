Il settore giovanile rossonero continua a formare talenti milanisti. Ieri un giovane difensore ha potuto realizzare il proprio sogno.

Torna la Serie A e torna il Milan. C’è grande attesa per Milan-Napoli, in programma stasera a San Siro. Quella contro i ragazzi di Conte infatti, sarà la prima gara della decima giornata in questo turno infrasettimanale, uno dei match più interessanti del campionato. Nonché, una partita che potrebbe avere una notevole valenza per tutto il percorso in Serie A, non solamente nell’ottica di rossoneri e azzurri. A San Siro, andrà in scena una grande classica del calcio italiano, da cui ci si attendono risposte a 360 gradi. Per il Milan, un grande scontro per provare a rilanciarsi.

Il Napoli, dal canto suo vorrà provare a strappare altri punti preziosi per il proprio campionato. Antonio Conte ha attuato un po’ di turnover contro il Lecce per schierare quella che ad oggi è la miglior formazione possibile contro il Milan. Meret è il numero 1 della squadra, protetto da linea a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera considerando che Spinazzola è out. A centrocampo, come sappiamo, non ci sarà Lobotka con Gilmour a rimpiazzarlo in cabina di regia. Accanto allo scozzese troviamo il suo connazionale McTominay e Zambo Anguissa. In attacco il tridente è Politano-Lukaku-Kvaratskhelia, sebbene ci sia David Neres in pressing per un’altra chance.

Camarda da favola: un’altra convocazione, ma non è il solo

Ci sarà sicuramente spazio per Camarda tra i convocati, ma non finisce qui. Per dare un minimo di respiro a Morata a gara in corso, potrebbe anche esserci il suo ingresso in campo nella ripresa. E al gruppo, Fonseca potrebbe anche decidere di aggregare Zeroli e Liberali, che stanno facendo bene con il Milan Futuro, ma bisognerà decidere con Bonera se la formazione giovanile rossonera potrà fare a meno di loro nel prossimo match di campionato, in Serie C, contro il Pineto, prevista per mercoledì. Intanto, come abbiamo detto in precedenza, ieri sera un altro giovane rossonero ha potuto battere un nuovo record. Vi sveliamo il nome.

Francesco Camarda

Il giorno magico di Tartaglia: gol pesante all’esordio in Primavera

Nonostante sia un difensore, Tartaglia non ha perso l’occasione di mettersi in evidenza e alla sua prima presenza contro la Fiorentina al Viola Park ha subito segnato un gol molto importante nel tre a uno finale contro il club toscano. La speranza di molti tifosi è di aver trovato un nuovo possibile simbolo della società meneghina, una gemma preziosa da preservare in casa, esattamente come per Camarda. D’altronde i giovani portano sempre entusiasmo e la giornata magica di Tartaglia ha sicuramente fatto emozionare e sognare tanti, come il senso più puro del calcio.

