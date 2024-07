I rossoneri non intendono cedere nessun big in questa finestra di mercato ma alcune proposte stanno iniziando ad arrivare.

Il Milan è concentrato principalmente sul mercato in entrata anche se ultimamente ci sono dei sondaggi da registrare per quel che riguarda qualche pezzo pregiato della rosa di Fonseca

La novità

Il West Ham è alla ricerca di un difensore e secondo i media inglesi avrebbe puntato Fikayo Tomori. La squadra inglese, sotto la guida del neo tecnico Julen Lopetegui, vede in lui il rinforzo ideale per la difesa, grazie alle sue esperienze pregresse nel settore giovanile del Chelsea e nei vari prestiti in club inglesi. Tomori, che è approdato al Milan nel 2021 stabilendosi come un titolare inamovibile, risveglia quindi l’interesse del West Ham, un club che lo aveva già osservato con attenzione nell’estate precedente.

esultanza gol Fikayo Tomori

Come stanno le cose

Il Milan è convinto delle qualità di Tomori e mantiene una posizione ferma. La strategia dei rossoneri è quella di potenziare ulteriormente la rosa, con l’acquisizione del difensore Strahinja Pavlovic come obiettivo principale, senza necessariamente rinunciare a elementi già importanti come appunto l’inglese. Il club valuta quest’ultimo come una pedina fondamentale per la propria difesa: secondo Calciomercato.com, i dirigenti rossoneri si siederebbero a trattare solo in caso di offerte intorno ai 40/45 milioni di euro. Questa cifra potrebbe scoraggiare ulteriori avance del West Ham, visto che la squadra di Lopetegui ha già acquistato di Max Kilman dal Wolverhampton per più di 40 milioni.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG