I rossoneri iniziano a trattare col club friulano ma naturalmente al momento c’è una distanza non così piccola tra le parti.

Il Milan ha deciso di fare sul serio per Lazar Samardzic senza però trascurare l’altra trattativa riguardante il centro del campo, quella che porta a Youssouf Fofana.

Il precedente

L’interesse del Milan per il serbo non è una novità assoluta, dato che il giocatore aveva già rifiutato l’approccio rossonero in passato, come lui stesso aveva dichiarato in un’intervista: il centrocampista all’epoca non si sentiva pronto per il grande salto. Oggi, a distanza di 2 anni, la situazione sembra cambiata.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

La valutazione dei friulani

Come riporta Calciomercato.com la trattativa tra il Milan e l’Udinese ha cominciato a prendere forma con un primo contatto concreto tra Geoffrey Moncada ed i dirigenti bianconeri. La società milanese ha manifestato un forte interesse per il giovane centrocampista, pronto a discutere le condizioni economiche per il trasferimento. L’Udinese in precedenza aveva valutato il giocatore, cercato da club come Lazio e Fenerbahce, sui 25 milioni di euro.

La strategia rossonera

Il Milan si appresta a formulare una prima offerta di 15 milioni di euro, valutando altresì l’inserimento di eventuali contropartite tecniche per abbassare la richiesta economica. L’idea è quella di offrire immediatamente 15 milioni di euro, con la possibilità di aggiungere qualche giocatore nella trattativa per alleggerire la spesa. Inoltre, non si esclude l’opzione di accordarsi sull’assegnazione di una percentuale all’Udinese in caso di futura vendita del giocatore.

