L’attaccante esterno portoghese anche in questo inizio di stagione ha mostrato la sua discontinuità. L’ex fantasista Antonio Cassano durante l’ultima puntata di Viva El Futbol non ha perso l’occasione per sferrare l’ennesimo attacco a Rafael Leao. L’attaccante portoghese del Milan nelle sue ultime uscite, in particolare durante la partita di Champions League contro il Bayer Leverkusen, ha attirato su di sé critiche piuttosto severe; ecco le dichiarazioni dell’ex Roma e Real Madrid tra le altre. “Xavi Simons ha fatto una partita clamorosa, Wirtz partita stupenda, Lookman fa la differenza. È un dato di fatto. Il giocatore che sulla carta dovrebbe fare la differenza (riferendosi a Leao n.d.r.), tra Liverpool e Leverkusen, l’avete visto?”. Lo status del portoghese “Io nelle partite importanti voglio vedere. A detta di tutti quanti è un fenomeno, è forte… Inizia il 6 anno, ha fatto due mesi decenti per vincere lo Scudetto con Ibrahimovic in campo. […]

Leggi l’articolo completo Il Milan spera di vendere Leao: c’è chi ne è convinto, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG