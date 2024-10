Man mano che passa il tempo e che le sue presenze in campo non aumentano, diminuiscono per il capitano le chance di rinnovo. In un mondo del calcio dove i movimenti di mercato accendono l’interesse e le speculazioni non si fermano mai, il nome di Davide Calabria, attuale capitano del Milan, emerge con frequenza nelle discussioni legate a possibili trasferimenti. Il terzino destro rossonero avrebbe dovuto giocare titolare la gara di stasera ma si è infortunato ad un polpaccio: il suo contratto è in scadenza a fine stagione ed il suo futuro è un enorme punto interrogativo. Incertezze A complicare ulteriormente la situazione ci sono le difficoltà emergenti nelle discussioni per il rinnovo del contratto con il Milan, un dettaglio che potrebbe indurre Calabria a valutare con maggiore attenzione le proposte esterne. Il tutto mentre, al di là degli infortuni che lo stanno condizionando, sembra essere scivolato molto in basso […]

