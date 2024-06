Il Milan si avvicina a grandi passi a Youssouf Fofana del Monaco. I rossoneri sono pronti a giocarsi due jolly per sbaragliare la concorrenza.

Il Milan sta approcciando al prossimo mercato in ottimo modo: avendo le idee chiare dei ruoli in cui voler intervenire, avendo già tracciato inoltre un identikit completo delle caratteristiche cercate. Per la linea mediana l’obiettivo è avere un giocatore abile nel fare filtro tra i reparti, fare come si suol dire da collante tra difesa e centrocampo. Un giocatore che sappia coniugare al meglio quantità e qualità, in fase passiva e attiva di azione. Chi meglio di Youssouf Fofana? E’ di questo avviso anche Moncada che spinge per portarlo in rossonero. La Gazzetta dello Sport ha svelato i costi e il jolly che potrebbe giocarsi il Milan.

Gli assi nella manica del Milan

Il nome di Fofana aleggia in Via Aldo Rossi da molto tempo. Il centrocampista francese è infatti sul taccuino di Moncada da diversi mesi, tempo nel quale la squadra mercato rossonera ha cercato di preparare il terreno per il grande colpo a centrocampo. Sul giocatore la concorrenza, su tutti l’Atletico Madrid e le solite inglesi. Due fattori però sorridono al Milan: fascino del club e centralità nel progetto. Lo stesso giocatore francese aveva dichiarato a a l’Equipe che “tutti conoscono il Milan e il suo palmares, è un club enorme. Ho la sensazione di poter essere un leader ovunque, a livello di club e di nazionale”. Altro aspetto importante sarebbe poi che Fofana avrebbe nel Milan un ruolo da primo attore, non avendo “rivali” nel ruolo nell’attuale rosa rossonera.

Paulo Fonseca

Le cifre dell’affare

Il Milan studia il colpo da tempo e ha già intavolato la trattativa con il giocatore e con il Monaco. Le prossime settimane – scrive la rosea – potranno essere decisive per definire i dettagli dell’operazione. Il giocatore ha un contratto con scadenza giugno 2025, fattore questo che alimenta le chance del Milan di ridurre le richieste del Monaco e chiudere per una cifra intorno ai 20 milioni. L’orientamento del club francese sarebbe il medesimo, considerando che corre il rischio di perderlo a zero tra qualche mese.

