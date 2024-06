Il Milan potrebbe decidere di cambiare obiettivo in attacco e puntare senza riserve Guirassy dello Stoccarda ma non mancano difficoltà.

Il Milan continua a ritenere Joshua Zirkzee la priorità per l’attacco. In realtà, così come abbiamo riportato da giorni, la squadra mercato rossonera ha comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola pari a 40 milioni, trovando l’intesa economica anche con il calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro. Tutto fatto? Nemmeno per sogno. Occorre infatti trovare la quadra con il procuratore dell’olandese Kia Joorabchian che, alla voce commissioni, chiede circa 15 milioni. Tuttosport, sulle proprie colonne, ha evidenziato che la situazione attaccante in casa Milan potrebbe presto cambiare orientamento e vedere la squadra mercato rossonera orientarsi verso altri lidi.

Guirassy: colpo realistico ma….

Il Milan non ha accantonato ancora la pista Zirkzee, ritenuta dai vertici di Via Aldo Rossi la priorità per l’attacco. Le difficoltà per chiudere con l’olandese potrebbero spingere però i rossoneri a virare e puntare dritti su Guirassy che – scrive Tuttosport – è da sempre l’obiettivo più realistico in attacco. Non mancano però anche qui delle difficoltà. La concorrenza del Borussia Dortmund è forte e, nelle ultime ore, pare abbia fatto uno scatto importante verso la punta guineana. La clausola da 17,5 milioni rappresenta un’opportunità ghiotta non solo per il Milan, ma anche per altre big europee.

Serhou Guirassy

Il messaggio di Guirassy al Milan

Il Milan, viste le difficoltà nel chiudere l’affare Zirkzee, inizia a guardarsi attorno con sempre maggiore convinzione. Dalla Germania arrivano notizie che, in questo senso, confermano le volontà della squadra mercato rossonera di valutare anche altri profili. Su tutti c’è quello di Serhou Guirassy dello Stoccarda. L’attaccante guineano avrebbe infatti chiesto la cessione al club tedesco, messaggio chiaro a tutte le sue pretendenti tra cui figura il Milan. I rossoneri sono però in buona compagnia, anche Arsenal e Borussia Dortmund sarebbero infatti sulle sue tracce.

L’articolo Milan, sempre più Guirassy: obiettivo numero uno dopo Zirkzee proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG