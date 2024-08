I rossoneri sono in attesa di perfezionare il colpo in entrata a centrocampo ma nel frattempo urge anche cedere qualcuno.

Il Milan è pronto ad accogliere Emerson Royal dopo aver fatto lo stesso per Morata e Pavlovic. Ma non è tutto oro quello che luccica; oltre a pensare a rinforzi, la dirigenza rossonera deve anche fare i conti con la gestione degli esuberi. Tra questi, figura il nome di Yacine Adli, talento francese che dopo aver trovato spazio sotto la guida di Pioli, con l’arrivo del nuovo tecnico Paulo Fonseca potrebbe vedere ridursi le sue possibilità di impiego.

In uscita

Dopo periodi di alti e bassi e prestazioni che hanno alternato luci e ombre, il giocatore si trova ora al centro di speculazioni di mercato che potrebbero portarlo lontano da Milano. La dirigenza rossonera, in un’ottica di valorizzazione degli asset e di bilanciamento delle dinamiche di squadra, considera l’ipotesi di una sua cessione.

Sandro Tonali-Yacine Adli

L’offerta

Tra i club interessati a Yacine Adli, spicca il nome del Brentford, formazione inglese che milita nella Premier League. Il club britannico sembra pronto a presentare un’offerta ufficiale al Milan. Si parla di una cifra vicina ai 12 milioni di euro; sull’ex Bordeaux si starebbe facendo vivo nelle ultime ore anche un club dal Qatar.

Il problema

Se il francese sembra ormai aver capito che è meglio proseguire la carriera in altre squadre, lo stesso non si può dire per Tommaso Pobega. Come sottolinea Tuttosport, però, il problema, più che la volontà del giocatore, è in questo caso l’assenza di offerte.

