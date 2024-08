I nerazzurri pronti ad un ultimo innesto in rosa in vista di una stagione molto lunga ed all’insegna della competitività.

Nel mese di agosto, periodo tradizionalmente associato alla preparazione delle squadre di calcio in vista della stagione imminente, l’Inter ha dimostrato significativi segnali di crescita, in particolare durante la partita disputata contro il Chelsea a Londra. Questa partita ha rappresentato un momento cruciale per la squadra milanese, offrendo rassicurazione dopo una prestazione meno convincente contro l’Al Ittihad. La caratteristica predominante emersa da questo confronto è stata il ritmo sostenuto imposto dall’Inter, nonostante l’assenza di giocatori chiave come Lautaro, Calhanoglu, Zielinski e Taremi. Questo incontro ha evidenziato come l’Inter, grazie alle ultime aggiunte e al lavoro svolto, possa considerarsi una squadra completa, con particolare enfasi sul reparto di centrocampo.

Un centrocampo rinforzato

Al cuore della rinascita interista vi è il consolidamento del settore mediano, con l’inserimento di David Frattesi e Piotr Zielinski che hanno ampiamente dimostrato il loro valore. Sebbene nessuno dei due sia ancora considerato una scelta inamovibile in formazione titolare, il loro contributo è fondamentale per la strategia di gioco dell’Inter. La competizione per un posto da titolare è vivace e si prospetta una stagione lunga e ricca di opportunità per entrambi.

Davide Frattesi

Ricerca di un difensore mancino

Nonostante i successi, l’Inter si trova di fronte a una specifica esigenza tattica: la ricerca di un difensore centrale mancino che possa crescere alle spalle di Alessandro Bastoni. Questa mossa di mercato, simile all’acquisto di Bisseck, mira a rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Tra i nomi seguiti dalla dirigenza nerazzurra figurano Leoni della Sampdoria e Renan dello Zenit. La decisione finale, tuttavia, verrà presa solo dopo la prima giornata di campionato, mantenendo alta l’attenzione sulle possibili sorprese di mercato.

La situazione degli attaccanti

Sul fronte offensivo, le sorti di Joaquin Correa sembrano orientate verso un addio, mentre Marko Arnautovic è destinato a ricoprire il ruolo di quarta punta. Nonostante l’alta valutazione economica legata al suo ingaggio, pari a 3,5 milioni di euro netti all’anno, la sua permanenza appare ormai certa. La gestione dell’attaccante austriaco rappresenta un’ulteriore sfida per l’Inter nella definizione dell’organico ottimale per la stagione.

Rimanere competitivi

Con nuovi rinforzi in squadra e strategie chiare per il mercato, l’Inter si appresta a vivere una stagione all’insegna della competitività. Il lavoro svolto fino a questo momento dimostra una squadra attrezzata per affrontare i propri avversari con determinazione, nonostante i dubbi e le incertezze che possono emergere nel calcio d’agosto. Il percorso dell’Inter sarà segnato dalla capacità di mantenere il ritmo imposto nelle partite di preparazione e dall’integrazione degli elementi nuovi nel progetto tecnico di Inzaghi, con l’obiettivo di riscattare le performance meno esaltanti della stagione precedente.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG