I nerazzurri hanno pareggiato 1-1 l’ultima amichevole di lusso grazie anche alle parate del proprio numero uno.

Durante l’ultimo incontro tra l’Inter e il Chelsea, tenutosi a Stamford Bridge, Yann Sommer ha dimostrato di trovarsi già in un momento di forma eccezionale, contribuendo in maniera determinante al risultato finale di pareggio.

La prestazione

Il suo contributo è stato decisivo per il risultato: le sue parate non sono state solo interventi di routine. Sommer ha risposto presente in momenti chiave del match, con almeno tre interventi splendidi (2 su Guiu e 1 sulla rovesciata di Nkunku) che hanno negato al Chelsea la possibilità di portare a casa la vittoria.

Yann Sommer

Non solo parate

Le abilità dell’elvetico non si limitano alla mera reattività fra i pali. Contro gli uomini di Maresca è emerso anche il suo coraggio nella costruzione dal basso; come evidenzia il Corriere dello Sport. La sua capacità di mantenere la calma sotto pressione, cercando il passaggio più adatto fino all’ultimo momento possibile, ha evitato situazioni potenzialmente pericolose causate dal pressing avversario ma soprattutto ha contribuito a creare azioni offensive pericolose che hanno messo in difficoltà gli inglesi.

Il valore di un grande portiere

La prestazione di Sommer contro il Chelsea ha messo in luce ciò che effettivamente rende un portiere “grande” al giorno d’oggi. Oltre alla capacità di compiere parate decisive, l’assunzione di rischi calcolati e la capacità di influenzare il gioco con decisioni in frazioni di secondo diventano qualità indispensabili. Josep Martinez prenda appunti: raccogliere la sua eredità non sarà affatto semplice.

