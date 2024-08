Il capitano nerazzurro è pronto a scendere in campo per la prima di campionato e a veder ufficializzato il suo prolungamento di contratto.

In un mondo dello sport dove la fedeltà tra un calciatore e la sua squadra diventa sempre più un’eccezione piuttosto che la regola, storie come quella di Lautaro Martinez con l’Inter emergono quali testimonianze di un legame che va oltre i semplici accordi professionali.

Dimostrazioni di attaccamento

Il Toro ha dimostrato la sua fedeltà e il suo impegno verso la squadra rinunciando a due giorni di vacanza per anticipare il ritorno agli allenamenti. Il tutto dopo aver fatto grossi passi incontro alla società per quel che riguarda il rinnovo di contratto: l’attaccante chiedeva uno stipendio da 12 milioni di euro a stagione che il club non voleva e non poteva offrire. Alla fine Lautaro ha intimato al suo agente di accettare l’ultima proposta, quella che prevede il rinnovo fino al 2029 con stipendio di 9 milioni a stagione. L’argentino avrebbe potuto guadagnare molto di più altrove ma ha scelto di legarsi ancora di più al club che lo ha accolto ormai nel lontano 2018. La Gazzetta dello Sport sostiene che l’ufficialità del nuovo accordo dovrebbe arrivare entro Ferragosto.

Verso la prima di campionato

La preparazione di Lautaro per la nuova stagione non si è limitata soltanto alla decisione di ridurre le vacanze, ma si è concretizzata attraverso un’intensa cura della propria condizione fisica, dimostrandosi in forma strepitosa già dai primi ritrovi della squadra. Il numero 10, sempre secondo la rosea, ha deciso lui per primo di non volare a Londra con la squadra per affrontare il Chelsea, allo scopo di allenarsi meglio ad Appiano Gentile; Inzaghi ha apprezzato molto e sembra pronto a dargli la maglia da titolare il 17 agosto a Genova.

