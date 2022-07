La due trattative principali che stanno conducendo i rossoneri stanno richiedendo più tempo del previsto.

Il viaggio in Belgio di Maldini e Massara non è bastato per portare a Milano Charles De Ketelaere anche se il Bruges deve ancora dare una risposta al Milan: la trattativa quindi dipende quasi esclusivamente dalla decisione della squadra belga.

I rossoneri secondo Sky Sport non alzeranno l’offerta di 30 milioni più bonus; in caso di rifiuto si ripiega su Hakim Ziyech che viene considerato l’unica alternativa. Si conta di concludere la trattativa ad inizio settimana prossima. Si attende una risposta anche da Renato Sanches sempre diviso tra Milan e Paris Saint Germain, il portoghese viene visto come il successore ideale di Frank Kessie. Ai dirigenti rossoneri piacciono anche Tanganga e N’Dicka in difesa e Sarr a centrocampo: il primo ed il terzo militano nel Tottenham.

