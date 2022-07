Secondo la stampa spagnola il difensore brasiliano Marcelo si sarebbe proposto ai brianzoli.

Un’indiscrezione clamorosa, come in realtà tante ne stanno arrivando ultimamente attorno al Monza, vede il terzino sinistro Marcelo proporsi al club brianzolo. Lo riporta AS: il quotidiano spagnolo ritiene che il brasiliano voglia giocare almeno un altro anno in Europa e che stia rifiutando tutte le offerte provenienti dal Sudamerica e dagli Stati Uniti.

Finora il club neopromosso ha messo in pratica una intelligente sessione di mercato con obiettivi buoni ma non così altisonanti. La sensazione è che qualche giocatore top possa sempre arrivare ma magari più negli ultimi giorni di mercato. Marcelo ha chiuso la sua avventura al Real Madrid, è svincolato e non ha molta fretta nel decidere la sua prossima squadra.

