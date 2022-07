Si preannuncia veramente scoppiettante il mercato dei brianzoli che non si fermeranno certo a Cragno, Carboni, Pessina, Ranocchia e Sensi.

Il Monza già si è rafforzato parecchio dopo la prima storica promozione in Serie A ma nelle intenzioni dei dirigenti il mercato è tutt’altro che finito. Galliani e Berlusconi vogliono regalare un grande attaccante alla squadra e i nomi che circolano sono veramente big; per questo motivo bisognerà aspettare gli ultimi giorni di agosto per capire la reale fattibilità.

Adriano Galliani

Dopo l’accostamento di Paulo Dybala e Mauro Icardi oggi Sky Sport parla di Edinson Cavani che per la verità era stato già nominato in ottica Salernitana. L’attaccante uruguagio è svincolato dopo aver giocato gli ultimi due anni al Manchester United e non ha fretta di decidere la prossima squadra. Nomi più concreti per il mercato del Monza sono Andrea Petagna ed Andrea Pinamonti.

