Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone chiude l’argomento mancato riscatto di Lucas Torreira e si concentra sulla prossima stagione.

Joe Barone è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Rolando Mandragora per fare alcune precisazioni. ”Ringraziamo Torreira per la bella stagione che ha fatto a Firenze, ora però chiedo di finire con questa storia. Abbiamo ricevuto nelle scorse settimane attacchi personali sia io, la mia famiglia, Commisso“.

IM_pallone_serie_A_2020

“Pradè ieri ha spiegato tutta la vicenda, è stata una scelta tecnica che può piacere o non piacere, e questa scelta è stata condivisa anche dal nostro allenatore. Ora chiedo di non dare più spazio a questa storia. E’ presto per parlare di obiettivi stagionali ma di sicuro stiamo lavorando per cercare come sempre di costruire una squadra molto competitiva, in grado di fare un campionato importante e andare avanti negli altri impegni, Europa compresa’‘.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG