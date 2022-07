Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha confermato le difficoltà economiche del club pur confermando la volontà di fare altri acquisti.

Joan Laporta ha parlato del mercato del Barcellona dopo la conferenza stampa di presentazione dell’ex Milan Frank Kessie che è arrivato a parametro zero. Il numero uno spagnolo ha ammesso l’impossibilità di comprare al momento ma non ha nascosto di star lavorando per risolvere il problema.

“Mercato? In questo momento non possiamo ancora fare acquisti. Stiamo parlando con i giocatori che ci interessano per farci aspettare. Ousmane non è un calciatore del Barcellona, ma gli abbiamo fatto un’offerta. Lui non è venuto ad accettare la nostra proposta, ma vuole continuare a parlare. Continueremo a parlare, almeno per ora. Se non c’è necessità non venderemo Frenkie De Jong“. Tra “i giocatori che interessano” c’è anche Robert Lewandowski.

