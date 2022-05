Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e gli azzurri non vogliono perderlo a zero euro.

Fabian Ruiz ha sempre molto mercato soprattutto in Spagna e ora la sua situazione contrattuale fa drizzare le antenne ulteriormente ai top club.

IM_Lorenzo_Insigne_Napoli (1)

Il Napoli ha quindi avviato i colloqui per cercare quanto prima di arrivare ad un rinnovo: lo spagnolo guadagna 1,9 milioni all’anno e il Corriere dello Sport ritiene che gli azzurri stiano per offrire un contratto fino al 2027 con ingaggio di 3,5 milioni annui. La squadra di De Laurentiis perderà sicuramente a zero Lorenzo Insigne, Faouzi Ghoulam e Kevin Malcuit, forse anche Ospina; sarebbe delittuoso fare lo stesso con Fabian o comunque mettersi in condizione di guadagnare relativamente poco da una sua cessione.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG